Автотека раскроет полные данные о ДТП при проверке автомобилей

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Автотека (проект Авито), сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом, включил в отчеты описание европротокола, а также расширил данные о ДТП для пользователей сервиса. Дополнительные сведения позволят более качественно оценивать состояние и безопасность транспортного средства.

Проверка европротокола позволит пользователям иметь больше данных по ДТП, сопоставлять их с расчетной стоимостью ремонта и, при необходимости, запрашивать у продавца больше данных по происшествию, в том числе сам бланк протокола.

«Последние несколько лет количество ДТП, оформленных по европротоколу в России, не опускается ниже 50%. Включение данного документа в отчеты о проверке автомобилей позволит увеличить количество проверяемых авто на предмет неисправностей и повреждений», — комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека.

Детальные данные о моменте аварии, новый пункт «Технические неисправности в момент ДТП»: Автотека значительно расширила данные по ДТП

В случае, если проверяемый автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии и это было зафиксировано,пользователям сервиса теперь будет доступна вся информация о происшествии, включая момент столкновения, данные о повреждении всех участвующих авто, состояние здоровья водителей и участников ДТП, а также данные о нарушениях, повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие.

В отчетах Автотеки теперь отражено состояние здоровья водителя и всех пассажиров, добавлены данные о состоянии дорожного полотна, погодные условия на момент происшествия. Кроме того, в отчете теперь будут указаны марки и модели автомобилей, участвовавших в ДТП вместе с проверяемым автомобилем. Пользователи смогут купить отчеты по автомобилям-участникам ДТП, чтобы сравнить масштаб повреждений и стоимости ремонта в отчетах.

В отчетах появился новый пункт «Технические неисправности в момент ДТП». Он содержит данные о неисправностях автомобиля, которые привели к дорожно-транспортному происшествию (если они были).

«Внесение в отчеты таких дополнительных сведений, как характер нарушений ПДД, состояние водителя, пассажиров, а также погоды и дорожного покрытия, позволит пользователям составить наиболее полную картину о происшествии и оценить не только техническое состояние интересующего автомобиля, но и поведение продавца за рулем транспортного средства, чтобы принять решение о сделке, — также отмечает Андрей Тумкин. — Являясь частью Авито, Автотека продолжает следовать своей цели обеления рынка автомобилей с пробегом и помощи российским автолюбителям в совершении безопасных и прозрачных сделок».













Об Автотеке

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект Авито) — это самая полная негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей на сегодняшний день. В базе Автотеки содержится информация об около 50 млн транспортных средств, при этом данные о 15 млн автомобилей уникальны и недоступны в других источниках.

Отчет Автотеки включает не только базовую информацию — регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные — история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.