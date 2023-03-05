Эта модель стала сильнейшим конкурентом Весты, и вот почему
Но по ценовой нише это, скорее, одноклассник более компактной Lada Vesta. Kaiyi (это звучит как «Каи») недавно начали собирать крупноузловым методом на калининградском «Автоторе», и такие машины уже можно купить, а до конца года обещана дилерская сеть из 80 центров по РФ.
Обновленная Веста только что запустилась на АВТОВАЗе в Тольятти и в продажу попадет в мае.
Один из сильных козырей Kaiyi Е5 (который, кстати, является клоном вполне удачного Chery Arrizo 7) - это двигатель, говорит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
1,5-литровая бензиновая турбочетверка развивает 147 л.с. и уже имеет в РФ неплохую репутацию. У движка чугунный блок, поддающийся расточке и гильзованию - в продаже есть ремкомплекты. Надежный цепной привод ГРМ, работа на бензине АИ-92, ориентировочный ресурс 300 тысяч км. В пару, помимо МКП, предлагается вариатор с ресурсом около 200 тысяч км - такие вариаторы в Китае выпускаются миллионными тиражами и ставятся на массу разных моделей.
- На Весту 16-клапанные двигатели должны вернуться в мае, а вариатор появится в следующем году - на стартовых же версиях силовой агрегат другой.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.