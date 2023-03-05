Эта модель стала сильнейшим конкурентом Весты, и вот почему

По габаритам седан Kaiyi Е5 примерно соответствует Hyundai Elantra и Kia Cerato, чуть не дотягиваясь до Skoda Octavia...

Но по ценовой нише это, скорее, одноклассник более компактной Lada Vesta. Kaiyi (это звучит как «Каи») недавно начали собирать крупноузловым методом на калининградском «Автоторе», и такие машины уже можно купить, а до конца года обещана дилерская сеть из 80 центров по РФ.

Обновленная Веста только что запустилась на АВТОВАЗе в Тольятти и в продажу попадет в мае.

Один из сильных козырей Kaiyi Е5 (который, кстати, является клоном вполне удачного Chery Arrizo 7) - это двигатель, говорит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

1,5-литровая бензиновая турбочетверка развивает 147 л.с. и уже имеет в РФ неплохую репутацию. У движка чугунный блок, поддающийся расточке и гильзованию - в продаже есть ремкомплекты. Надежный цепной привод ГРМ, работа на бензине АИ-92, ориентировочный ресурс 300 тысяч км. В пару, помимо МКП, предлагается вариатор с ресурсом около 200 тысяч км - такие вариаторы в Китае выпускаются миллионными тиражами и ставятся на массу разных моделей.