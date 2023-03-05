#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
23 декабря
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
Женщина обвинила Tesla в предоставлении...
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
23 декабря
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
Команда «Гараж 54» представила модифицированную...
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
23 декабря
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3...

Эта модель стала сильнейшим конкурентом Весты, и вот почему

По габаритам седан Kaiyi Е5 примерно соответствует Hyundai Elantra и Kia Cerato, чуть не дотягиваясь до Skoda Octavia...

Новый седан Kaiyi E5: порядок цен, плюсы и минусы, старт продаж – в марте

Но по ценовой нише это, скорее, одноклассник более компактной Lada Vesta. Kaiyi (это звучит как «Каи») недавно начали собирать крупноузловым методом на калининградском «Автоторе», и такие машины уже можно купить, а до конца года обещана дилерская сеть из 80 центров по РФ.

Обновленная Веста только что запустилась на АВТОВАЗе в Тольятти и в продажу попадет в мае.

Один из сильных козырей Kaiyi Е5 (который, кстати, является клоном вполне удачного Chery Arrizo 7) - это двигатель, говорит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

9 важных изменений в ПДД с 1 марта: проезд круга, «белый пешеход», разметка и знаки
Проверь себя на знание ПДД
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

1,5-литровая бензиновая турбочетверка развивает 147 л.с. и уже имеет в РФ неплохую репутацию. У движка чугунный блок, поддающийся расточке и гильзованию - в продаже есть ремкомплекты. Надежный цепной привод ГРМ, работа на бензине АИ-92, ориентировочный ресурс 300 тысяч км. В пару, помимо МКП, предлагается вариатор с ресурсом около 200 тысяч км - такие вариаторы в Китае выпускаются миллионными тиражами и ставятся на массу разных моделей.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 9038
05.03.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kaiyi E5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв