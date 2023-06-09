«Крузеру и не снилось»: первые впечатления от Tank 500 для России

Кроме богатого салона и множества опций внедорожник удивил необычным мотором.

Входящий в Great Wall премиальный бренд TANK провел презентацию для российского рынка, где объявил комплектации и цены на внедорожник Tank 500. Первыми впечатлениями от увиденного поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

В первую очередь он отметил, что вживую автомобиль не так велик, как выглядит на фотографиях. Tank 500 эксперты сравнивали с Toyota Land Cruiser 200, но, по мнению Гудкова, до него он «не достает». А вот что удивило, так это обилие хрома, пригнанного неожиданно неаккуратно для современного «китайца». В Россию, к слову, пойдет только версия с запаской под днищем, а не на задней двери.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мнение эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

— А вот салон дорого-богатый, Крузеру и не снилось – даже «трехсотому». Рулевая колонка – с электрорегулировкой, задний диван – с вентиляцией. Поскольку снизу подпирает рама, и спереди, и сзади посадка ближе к полу, чем хотелось бы. Спереди еще и кресла какие-то игриво-рельефные, но надо поездить. В списке электронных опций можно потонуть, но третьего ряда, индивидуальных сидений на втором, пневмы и дизеля не предусмотрено, – делится впечатлениями Никита Гудков в своем Telegram-канале.

Но что по-настоящему удивило эксперта, так это уникальный для российского рынка китайский битурбомотор V6 3.0. На каждый ряд цилиндров – по турбокомпрессору. Бензин, в отличие от большинства «китайцев», только 95-й.

Эксперт также отметил, что для российского рынка автопроизводитель провел ряд доработок, в частности дополнительный антикор.

Обрадовала Никиту Гудкова и палитра из четырех цветов, в которые окрашены внедорожники. При этом только один откровенно темный – остальные всякого рода серо-бежевые.

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Источник: Telegram