Беспилотные такси вышли на линию

Сцены из научно-фантастических фильмов, в которых люди ездят на беспилотных транспортных средствах, становятся все более реалистичными.

Жители Пекина теперь могут пользоваться услугами беспилотных такси. Город предоставил лицензии на использование полностью беспилотных услуг robotaxi китайскому технологическому гиганту Baidu и стартапу автономных транспортных средств Pony.ai.

В эксплуатацию уже введены 10 автомобилей, которые будут обслуживать территорию площадью в 60 кв. км. Вызвать такое robotaxi можно через мобильное приложение.

В дальнейшем планируется расширить количество городов, где будут запущены беспилотные такси: до 65 машин к 2025 году и до 100 к 2030 году. Ожидается, что к 2030 году объем рынка подобных услуг составит $188,6 млрд и достигнет 60% всего объема таксомоторных перевозок в стране.

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Источник: ChinaDaily

Фото: Youtube



