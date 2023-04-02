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Беспилотные такси вышли на линию

Сцены из научно-фантастических фильмов, в которых люди ездят на беспилотных транспортных средствах, становятся все более реалистичными.

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Жители Пекина теперь могут пользоваться услугами беспилотных такси. Город предоставил лицензии на использование полностью беспилотных услуг robotaxi китайскому технологическому гиганту Baidu и стартапу автономных транспортных средств Pony.ai.

В эксплуатацию уже введены 10 автомобилей, которые будут обслуживать территорию площадью в 60 кв. км. Вызвать такое robotaxi можно через мобильное приложение.

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В дальнейшем планируется расширить количество городов, где будут запущены беспилотные такси: до 65 машин к 2025 году и до 100 к 2030 году. Ожидается, что к 2030 году объем рынка подобных услуг составит $188,6 млрд и достигнет 60% всего объема таксомоторных перевозок в стране.

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Источник: ChinaDaily

Фото: Youtube


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За РулемПономарева Дарина
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