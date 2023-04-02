Беспилотные такси вышли на линию
Жители Пекина теперь могут пользоваться услугами беспилотных такси. Город предоставил лицензии на использование полностью беспилотных услуг robotaxi китайскому технологическому гиганту Baidu и стартапу автономных транспортных средств Pony.ai.
В эксплуатацию уже введены 10 автомобилей, которые будут обслуживать территорию площадью в 60 кв. км. Вызвать такое robotaxi можно через мобильное приложение.
В дальнейшем планируется расширить количество городов, где будут запущены беспилотные такси: до 65 машин к 2025 году и до 100 к 2030 году. Ожидается, что к 2030 году объем рынка подобных услуг составит $188,6 млрд и достигнет 60% всего объема таксомоторных перевозок в стране.
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Источник: ChinaDaily
Фото: Youtube
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