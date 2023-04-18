Открылся автосалон в Шанхае: 20 стран, 1,5 тыс. моделей, 100 премьер
Сегодня самым значимым событием автомира стало открытие для прессы 20-й Шанхайской международной выставки автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023), которая проходит в Национальном выставочном центре Китая.
В павильонах автофорума разместилось 1,5 тыс. моделей автомобилей от китайских и зарубежных производителей. Продлится мероприятие до 27 апреля, ожидается, что за это время его посетит до 1 млн человек.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Выставка площадью около 360 тыс. кв. м поделена на 12 крытых павильонов. Официальные данные по количеству новинок организаторы традиционно не публикуют, но специалисты ожидают увидеть здесь около 100 новинок, 70 из которых электрокары.
Самый большой интерес экспертов и СМИ вызывают именно автомобили «на батарейках», которые во множестве представят китайские автопроизводители.
Среди иностранных гостей: Volkswagen представит в Шанхае новый электрический седан ID.7 с запасом хода до 700 км, а Mercedes-Benz покажет электрический кроссовер EQS SUV (мировая премьера).
Свои новинки привезли также Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, Citroen, Peugeot, Renault. Компания Tesla в этом году выставку в Шанхае проигнорировала.
С 18 по 19 апреля Auto Shanghai 2023 будет работать только для журналистов, 20–21 апреля на автосалоне бизнес-дни, а с 22 по 27 апреля выставка распахнет двери для широкой публики.
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Источник: ТАСС
Фото: ALEX PLAVEVSKI
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