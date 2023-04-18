Главный обман в ремонтных мастерских — не попадитесь!

Нечистые на руку «специалисты» пытаются заработать на ненужных операциях.

В автосервисах сейчас не так много работы, поэтому они, чтобы получить побольше денег с клиента, придумывают разнообразные уловки, рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

Он отмечает, что обмануть могут на любой поломке, и предлагает для уточнения причин неисправности заехать на диагностику не в один, а в несколько автосервисов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

У дилеров тоже мало работы, и они порой придумывают несуществующие дефекты, чтобы развести человека на дополнительные операции с автомобилем, которые на самом деле не требуются.

Особенно не стоит доверять незнакомым СТО.

Эксперт советует обращаться в такие мастерские, где работают официально, через заказ-наряд, где указывается список работ. В документах должно быть зафиксировано, с какой проблемой вы приехали. Если сервис работает неофициально, то в такой лучше не обращаться. «Люди отдают машину в ремонт, ее криво-косо делают, а потом мы начинаем бегать и выяснять, с кого взыскивать этот ущерб», пояснил Форманчук.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: URA.RU

Фото: depositphotos.com