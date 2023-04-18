Нашлась замена импортных компонентов для Lada Granta
Завод «Балаковорезинотехника» (БРТ) начал серийные поставки на АВТОВАЗ автокомпонентов для Lada Granta. Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, таким образом удалось заместить используемые ранее для производства импортные комплектующие.
В апреле предприятие начало отгрузку шлангов системы охлаждения двигателя и шлангов отопителя подводящего для модели Lada Granta. Ранее эти детали поставлял тольяттинскому концерну иностранный поставщик. Ежесуточно с промышленной площадки Балаково отправляется в Тольятти 650 таких автокомпонентов», – рассказали в министерстве.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Аналогичные комплектующие БРТ намерен поставлять и для автомобилей нового поколения Lada Vesta.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...