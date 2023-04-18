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Транспортный налог для участников СВО отменят

Соответствующий законопроект предложили депутаты фракции «Справедливая Россия».

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Законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации депутаты фракции «Справедливая Россия» направили на заключение в Правительство РФ.

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Предлагается освободить участников СВО от уплаты транспортного налога:

«в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».

Если у мобилизованного на иждивении три и более несовершеннолетних детей, предлагается освободить его от уплаты налога на легковые автомобили и автобусы вне зависимости от мощности двигателя.

Некоторые регионы уже ввели такую льготу, однако на федеральном уровне она пока не предусмотрена.

Источник: ТАСС

Фото: Министерство обороны РФ

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За РулемАлексеева Елена
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