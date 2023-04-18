Транспортный налог для участников СВО отменят
Законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации депутаты фракции «Справедливая Россия» направили на заключение в Правительство РФ.
Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Предлагается освободить участников СВО от уплаты транспортного налога:
«в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».
Если у мобилизованного на иждивении три и более несовершеннолетних детей, предлагается освободить его от уплаты налога на легковые автомобили и автобусы вне зависимости от мощности двигателя.
Некоторые регионы уже ввели такую льготу, однако на федеральном уровне она пока не предусмотрена.
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Источник: ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ
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