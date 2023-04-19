#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

В Шанхае показали Tank 400 – этот внедорожник уже везут к нам

По крайней мере, предпосылки к этому есть – бренд активно продвигается в РФ.

За РулемЧто делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

На проходящем в этом дни Шанхайском автосалоне компания Great Wall Motors представила новую модель бренда Tank, специализирующегося на внедорожниках.

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За Рулем

Это Tank 400, и габариты новинки составляют 4985 х 1960 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм. Почти пять метров длины - на 10 см длиннее LC Prado!

За Рулем

Интересно, что машина крупнее и уже продающегося у нас Tank 500. Напомним, цена на «пятисотый» в РФ составляет 5 099 000 рублей. Но внешне машина похожа, скорее, на готовящийся к выходу Tank 700.

Под капотом у «четырехсотки» 2-литровый турбомотор на 252 л.с., но в российском варианте «лошадок» точно будет менее 250 для попадания в более щадящую налоговую ставку.

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Фото: «За рулем»

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3531
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0