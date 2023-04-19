В Шанхае показали Tank 400 – этот внедорожник уже везут к нам

По крайней мере, предпосылки к этому есть – бренд активно продвигается в РФ.

На проходящем в этом дни Шанхайском автосалоне компания Great Wall Motors представила новую модель бренда Tank, специализирующегося на внедорожниках.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Это Tank 400, и габариты новинки составляют 4985 х 1960 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм. Почти пять метров длины - на 10 см длиннее LC Prado!

Интересно, что машина крупнее и уже продающегося у нас Tank 500. Напомним, цена на «пятисотый» в РФ составляет 5 099 000 рублей. Но внешне машина похожа, скорее, на готовящийся к выходу Tank 700.

Под капотом у «четырехсотки» 2-литровый турбомотор на 252 л.с., но в российском варианте «лошадок» точно будет менее 250 для попадания в более щадящую налоговую ставку.

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Фото: «За рулем»