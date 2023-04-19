Вечно молодой: ВАЗ-2101 Жигули отмечает день рождения

Для огромного количества людей эта машина стала символом обновления, молодости и весны.

19 апреля – именно в этот день в далеком 1970 году с конвейера Волжского автозавода выехали первые шесть автомобилей. Два из них были окрашены в синий, остальные четыре в красный – по цветам флага РСФСР.

Конечно, это была «единичка», первая модель нового завода, ВАЗ-2101 Жигули, созданная в содружестве с итальянским FIAT. По-настоящему серийная сборка стартовала в августе. Первый год машины собирались преимущественно из итальянских комплектующих, но даже сборку двигателей локализовали довольно быстро.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом машина не была калькой Fiat-124, как считают некоторые. В процессе многочисленных испытаний в СССР машина фактически переродилась: в конструкцию было внесено около 800 изменений. Тот же двигатель, в частности, из нижневального стал верхневальным.

Но внешне машина, конечно, осталась родной сестрой «итальянки», и в этом, как ни парадоксально, одна из сильных сторон наших Жигулей. Великолепный дизайн прижился и стал символом, приметой, вехой того времени в Советском Союзе.

С 19 апреля 1970 года по 1988 год было выпущено 4 846 900 автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций.

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