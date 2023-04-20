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Недорогой компакт-кросс Jetour X-2: запомните эту марку, она идет в РФ!

Суббренд Chery под названием Jetour показал в Шанхае новинку – компактный кроссовер X-2.

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Дизайн новинки от Jetour вполне современен, но не слишком затейлив – даже трендовая двухэтажная оптика здесь всего лишь проимитирована, все функциональные элементы ее располагаются в довольно традиционной блок-фаре.

Судя по габаритам, в конкурентах у Jetour X-2 окажутся модели вроде Toyota RAV4 и Kia Sportage. Да, новичок попадет в самый густонаселенный сегмент с огромным количеством сильных игроков.

За Рулем
За Рулем
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Впрочем, позаимствовав (или проимитировав) целую пачку успешных мировых дизайн-решений последних лет, машина вполне может рассчитывать на ранг крепкого середняка. Конечно, при условии добротной начинки и адекватного прайса. Но и то, и другое пока под вопросом.

Тем не менее, у модели есть вполне весомые шансы оказаться в России. Бренд заходит в нашу страну самостоятельно, без участия родительской Chery, уже в мае. С амбициозной целью: в 2023 году продать 15 тысяч машин!

Первыми двумя моделями станут кроссоверы Dashing и X90 Plus, а там, глядишь, и до X-2 дойдет очередь. Но давайте дождемся, когда они хотя бы рассекретят интерьер…

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