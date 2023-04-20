В России будут выпускать гражданские дроны и аэротакси

Начало коммерческих полетов запланировано на 2025 год.

На территории особой экономической зоны в Тольятти приступили к строительству первого завода по производству гражданских беспилотников разных типов от компании «Транспорт будущего» (входит в группу «Эфко»). Под реализацию проекта приобретена площадка более 40 тыс. кв. м.

Планируется организовать производство как тяжелых, так и относительно небольших беспилотных авиационных систем (БАС), массой менее 30 кг. Всего будут выпускать семь модификаций БАС. На заводе планируют не только собирать дроны, но также производить ключевые элементы для них: винты, двигатели, детали корпуса и авионику.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Производство компания начнет с двух модификаций: аэротакси и большого грузового дрона взлетной массой до 700 килограммов. К 2024 году компания собирается выйти на производительность более 3 тыс. дронов.

В ноябре 2022 года в России начали проводить сертификацию аэротакси. Российский разработчик беспилотного аэротакси Hover решил сертифицировать модель в качестве гражданского воздушного судна.

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Источник: Известия

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»