В России будут выпускать гражданские дроны и аэротакси
На территории особой экономической зоны в Тольятти приступили к строительству первого завода по производству гражданских беспилотников разных типов от компании «Транспорт будущего» (входит в группу «Эфко»). Под реализацию проекта приобретена площадка более 40 тыс. кв. м.
Планируется организовать производство как тяжелых, так и относительно небольших беспилотных авиационных систем (БАС), массой менее 30 кг. Всего будут выпускать семь модификаций БАС. На заводе планируют не только собирать дроны, но также производить ключевые элементы для них: винты, двигатели, детали корпуса и авионику.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Производство компания начнет с двух модификаций: аэротакси и большого грузового дрона взлетной массой до 700 килограммов. К 2024 году компания собирается выйти на производительность более 3 тыс. дронов.
В ноябре 2022 года в России начали проводить сертификацию аэротакси. Российский разработчик беспилотного аэротакси Hover решил сертифицировать модель в качестве гражданского воздушного судна.
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Источник: Известия
Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»
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