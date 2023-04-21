В Continental решили, кому продадут свои активы в России

Той же компании перейдет и российский завод шин.

Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибьюторе с АО «Промышленные активы С8».

Российская компания связана с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями. Судя по всему, с этой же компанией была заключена сделка и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Армена Саркисяна называли партнером совладельца дилера «Авилон» Александра Варшавского. Напомним, «Авилон» сейчас покупает калужский завод Volkswagen.

Таким образом, индустриальный партнер может гарантировать шинному заводу объемы поставок.

В российском офисе Continental комментировать сделку не стали, отметив лишь, что рассматриваются различные стратегии по отношению к российским активам, в том числе и «контролируемый выход с рынка».

Представительства компании, в частности «Континентал Тайрс Рус» и «Континентал Калуга», «продолжают работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами.

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Источник: «Коммерсант»