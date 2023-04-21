В Continental решили, кому продадут свои активы в России
Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибьюторе с АО «Промышленные активы С8».
Российская компания связана с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями. Судя по всему, с этой же компанией была заключена сделка и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Армена Саркисяна называли партнером совладельца дилера «Авилон» Александра Варшавского. Напомним, «Авилон» сейчас покупает калужский завод Volkswagen.
Таким образом, индустриальный партнер может гарантировать шинному заводу объемы поставок.
В российском офисе Continental комментировать сделку не стали, отметив лишь, что рассматриваются различные стратегии по отношению к российским активам, в том числе и «контролируемый выход с рынка».
Представительства компании, в частности «Континентал Тайрс Рус» и «Континентал Калуга», «продолжают работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Коммерсант»
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен