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Для работников автопрома просят отсрочку от армии и льготную ипотеку

Такими мерами хотят бороться за сохранение кадрового потенциала в отрасли.

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Ввести отсрочку от армии, а также предоставлять льготную ипотеку для работников автомобильной промышленности предлагает Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо вице-президент НАС Антон Шапарин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Необходимо предоставить льготы по отсрочке от призыва в армию до достижения такими сотрудниками 27 лет путем внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490. Аналогично таких сотрудников, безотносительно их возраста, необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях, отмечается в обращении.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Еще одним способом удержания кадров в автомобильной отрасли в НАС считают предоставление работникам дополнительных льгот. Это может быть, к примеру, льготное ипотечное кредитование. По мнению НАС, таким образом удастся сохранить на предприятиях автопрома инженеров, научно-технические кадры и высококвалифицированных технических специалистов.

Также НАС предлагает гарантировать минимальную зарплату в компаниях автомобильной отрасли в размере 40 тыс. рублей для регионов и 50 тыс. рублей для городов-миллионников.

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Источник: Газета.ru

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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