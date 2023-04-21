Для работников автопрома просят отсрочку от армии и льготную ипотеку
Ввести отсрочку от армии, а также предоставлять льготную ипотеку для работников автомобильной промышленности предлагает Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо вице-президент НАС Антон Шапарин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Необходимо предоставить льготы по отсрочке от призыва в армию до достижения такими сотрудниками 27 лет путем внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490. Аналогично таких сотрудников, безотносительно их возраста, необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях, отмечается в обращении.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Еще одним способом удержания кадров в автомобильной отрасли в НАС считают предоставление работникам дополнительных льгот. Это может быть, к примеру, льготное ипотечное кредитование. По мнению НАС, таким образом удастся сохранить на предприятиях автопрома инженеров, научно-технические кадры и высококвалифицированных технических специалистов.
Также НАС предлагает гарантировать минимальную зарплату в компаниях автомобильной отрасли в размере 40 тыс. рублей для регионов и 50 тыс. рублей для городов-миллионников.
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Источник: Газета.ru
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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