Китайская Chery ищет варианты организации производства в России

Не исключено и строительство собственного завода.

Китайский автопроизводитель Chery изучает возможность локализации производства автомобилей бренда в России. Сейчас компания прорабатывает вопрос, в каком виде это может быть – или партнерство с какой-то российской компанией, или покупка одного из простаивающих российских заводов в собственность.

Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации – это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Компания продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства…», – рассказал президент Chery International Чжан Гуйбин.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Каких-либо официальных подтверждений намерений китайского производителя относительно России пока нет.

Как отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, «вариантов немало, и каждый из них вполне проходной».

К примеру, губернатор Калужской области Владислав Шапша в соцсетях постит фото с переговоров с руководством Chery.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— У Калужской области и конкретно у завода Фольксваген есть определенный карт-бланш. Завод классный. Chery не вкладывается большими средствами, поскольку завод продают за реальные деньги. Но вложиться Chery все равно придется – в реорганизацию производства, в логистику, персонал и так далее», – отмечает Максим Кадаков.

Но калужский завод – не единственный вариант. Покупка какого-либо завода в собственность тоже рассматривается, уточняет Кадаков.

Что касается моделей, выпуск которых Chery может организовать в России, то здесь вполне возможны варианты разведения по модельному ряду: машины этой марки выпускаем здесь, а вот эти – на другом заводе. А третьи – только по импорту, считает Максим Кадаков.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

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