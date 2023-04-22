Думаете, перед вами ЗИЛ-157? Ошибаетесь!

Вся передняя часть до задней стенки кабины действительно почти в точности повторяет советский грузовик. И это неспроста.

Да, когда-то этот образчик «народного инжиниринга» действительно был заслуженным «Захаром». Но у старых уставших грузовиков на селе не так уж много работы. А вот тракторов всегда не хватает.

Поэтому владелец удалил третий мост, попутно укоротив колесную базу - теперь она сравнима с уазовской! Задняя пара колес расположена практически сразу за кабиной водителя.

Помимо откровенной «мультяшности» получившегося образа, есть и не самый очевидный, но чисто практический момент: водитель сидит в самом комфортном месте автомобиля (трактора?), в центре колесной базы.

В задней части появились довольно аккуратные крылья, прикрывающие колеса задней оси, и универсальная тракторная навеска, позволяющая работать с широким рядом навесного и прицепного оборудования. Отличный вышел трактор!

Сейчас эта машина выставлена на продажу в селе Луговая Пролейка Волгоградской области. Просят за уникальную в своем роде технику всего 450 тысяч рублей… А как еще переделывают технику в российской деревне? Смотрим!

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Видео: Youtube / AUTO VIDEO

Фото: Скриншот видео Youtube