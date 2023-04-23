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Михаэль Шумахер дал интервью

Точнее, его создала нейросеть. Семья гонщика уже собирается подавать в суд.

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В немецком журнале Die Aktuelle появилось интервью Михаэля Шумахера. Напомним, спортсмен получил серьезную травму на горнолыжном курорте в 2013 году, и с тех пор родственники не разглашают информацию о его состоянии, на людях он не появляется. То есть данное «интервью» – подделка, в свете последних трендов сгенерированная нейросетью.

Об этом факте прямо говорится, но только в самой статье, а вот обложка об этом умалчивает и вообще подает информацию как первое интервью гонщика после происшествия.

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Естественно, такое положение дел не устроило семью знаменитого спортсмена. Родственники посчитали, что данный материал неуважительный и вводящий в заблуждение, и уже подтвердили, что планируют подать на издание Die Aktuelle в суд.

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Источник: Reuters

Фото: Sotheby's, Rainer Jensen/ DPA/ PHOTAS, Die Aktuelle

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