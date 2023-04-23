Новый гиперкар Bugatti сможет купить любой желающий
Компания Bugatti готовит к серии свой самый экстремальный гиперкар Bolide. Автомобиль вышел на ходовые испытания. Покупатели получат машины не раньше конца 2023 года. Впрочем, они и так ждут уже несколько лет.
Впервые Bolide был показан в виде концепта в 2020 году,а в 2021 компания объявила, что выпустит его в 40 экземплярах. Именно тогда весь тираж был выкуплен по цене от 4 миллионов евро (примерно 357 миллионов рублей) за машину.
Bolide отличается от базового Chiron оригинальным кузовом, настройками подвески, интерьером и, вероятно, отдачей двигателя W16. Кроме того, ведутся работы по облегчению автомобиля и улучшению управляемости.
На прототипе восьмилитровый W16 развивал 1850 л.с. и позволял набирать 100 км/ч за 2,17 с, а также разгоняться до 500 л.с. Позже отдача была снижена до 1600 л.с.
Серийная версия будет предназначаться для гоночных трасс и, возможно, на ней будет нельзя выезжать на обычные дороги.
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Источник: Авто.ру
Фото: Bugatti
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