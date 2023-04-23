#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Новый гиперкар Bugatti сможет купить любой желающий

Точнее, его уже раскупили… несколько лет назад.

За РулемЕще один спорткар превратят в кроссовер

Компания Bugatti готовит к серии свой самый экстремальный гиперкар Bolide. Автомобиль вышел на ходовые испытания. Покупатели получат машины не раньше конца 2023 года. Впрочем, они и так ждут уже несколько лет.

Впервые Bolide был показан в виде концепта в 2020 году,а в 2021 компания объявила, что выпустит его в 40 экземплярах. Именно тогда весь тираж был выкуплен по цене от 4 миллионов евро (примерно 357 миллионов рублей) за машину.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Bolide отличается от базового Chiron оригинальным кузовом, настройками подвески, интерьером и, вероятно, отдачей двигателя W16. Кроме того, ведутся работы по облегчению автомобиля и улучшению управляемости.

За Рулем

На прототипе восьмилитровый W16 развивал 1850 л.с. и позволял набирать 100 км/ч за 2,17 с, а также разгоняться до 500 л.с. Позже отдача была снижена до 1600 л.с.

Серийная версия будет предназначаться для гоночных трасс и, возможно, на ней будет нельзя выезжать на обычные дороги.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Авто.ру

Фото: Bugatti

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 72
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0