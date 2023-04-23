Новый гиперкар Bugatti сможет купить любой желающий

Точнее, его уже раскупили… несколько лет назад.

Компания Bugatti готовит к серии свой самый экстремальный гиперкар Bolide. Автомобиль вышел на ходовые испытания. Покупатели получат машины не раньше конца 2023 года. Впрочем, они и так ждут уже несколько лет.

Впервые Bolide был показан в виде концепта в 2020 году,а в 2021 компания объявила, что выпустит его в 40 экземплярах. Именно тогда весь тираж был выкуплен по цене от 4 миллионов евро (примерно 357 миллионов рублей) за машину.

Bolide отличается от базового Chiron оригинальным кузовом, настройками подвески, интерьером и, вероятно, отдачей двигателя W16. Кроме того, ведутся работы по облегчению автомобиля и улучшению управляемости.

На прототипе восьмилитровый W16 развивал 1850 л.с. и позволял набирать 100 км/ч за 2,17 с, а также разгоняться до 500 л.с. Позже отдача была снижена до 1600 л.с.

Серийная версия будет предназначаться для гоночных трасс и, возможно, на ней будет нельзя выезжать на обычные дороги.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Авто.ру

Фото: Bugatti