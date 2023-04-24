На Планетарной улице произошла авария, и полиции понадобились понятые…

Вечером 22 апреля на Планетарной улице в Северной столице произошел довольно необычный случай. Случилось ДТП, и инспекторы ДПС занялись поисками понятых для оформления протоколов.

Однако эти поиски привели к довольно неожиданному результату: был задержан водитель УАЗ Патриот, проявлявший признаки алкогольного опьянения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Освидетельствование на месте показало серьезное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе: 0,970 мг/л. В принципе, состояние «водителя» на видео вполне подтверждает эти цифры.

Дальнейшее происходило уже по стандартной для таких ситуаций схеме: в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, а Патриот забрали на штрафстоянку.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео Youtube