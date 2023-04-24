Искали понятого, а нашли нетрезвого водителя: история из Санкт-Петербурга
Вечером 22 апреля на Планетарной улице в Северной столице произошел довольно необычный случай. Случилось ДТП, и инспекторы ДПС занялись поисками понятых для оформления протоколов.
Однако эти поиски привели к довольно неожиданному результату: был задержан водитель УАЗ Патриот, проявлявший признаки алкогольного опьянения.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Освидетельствование на месте показало серьезное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе: 0,970 мг/л. В принципе, состояние «водителя» на видео вполне подтверждает эти цифры.
Дальнейшее происходило уже по стандартной для таких ситуаций схеме: в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, а Патриот забрали на штрафстоянку.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео Youtube
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