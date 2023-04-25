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Нескончаемый поток: как проходит открытие мотосезона в России

Одно из опубликованных видео – из Ставропольского края, где собралось более 200 единиц двухколесной техники.

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В эти дни байкеры в регионах России открывают мотосезон. Где-то это событие уже состоялось 22 апреля, а где-то лишь предстоит 29 апреля или на майские праздники.

Традиционно любители двухколесной техники в эти дни организуют масштабные пробеги. Прошел такой и в городе Невинномысске, где собралось более 200 мотоциклов с водителями и пассажирами.

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В пробеге приняли участие члены мотоклуба «Стальное колесо», а также индивидуальные поклонники мототранспорта. Как можно судить по опубликованному видеоролику, зрелище получилось внушительное.

Сообщается, что в рамках пробега участники акции показали положительный пример, соблюдая скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Источник: Главная дорога

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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