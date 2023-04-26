«Газпромнефть - СМ» обеспечит премиум-маслом массовый сегмент авторынка

Новый продукт подойдет для легковых и грузовых автомобилей, укомплектованных бензиновыми и дизельными двигателями с увеличенным объемом мощности.

Специализированный набор присадок в сочетании с высокотехнологичной синтетической основой позволил «Газпромнефти - СМ» создать собственный продукт премиального качества, соответствующий последним техническим требованиям ведущих зарубежных и российских автоконцернов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:

- Газпромнефть - СМ» разрабатывает весь спектр высокотехнологичных смазочных материалов для автомобильного рынка: от узкоспециализированных масел до продуктов для массовых сегментов. Благодаря самой современной научно-технической базе мы создаем новые рецептуры для моделей, которые только что сошли с конвейера, и совершенствуем масла для существующего широкого легкового и грузового парка. Наша задача – обеспечить всех российских автомобилистов высококачественными отечественными смазочными материалами, которые надежно защитят и значительно увеличат срок службы любых видов техники ведущих мировых автопроизводителей.

Новое масло будут массово применять в современных усовершенствованных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малого грузового транспорта.

При разработке новой рецептуры специалисты «Газпромнефть - СМ» провели более 100 лабораторных тестов с помощью уникального оборудования собственного Научно-исследовательского центра.

В составе рецептуры – высокотехнологичные компоненты, в том числе и специальные полимерные молекулы, создающие прочную масляную пленку и надежно защищающие детали двигателя. По результатам моторно-стендовых испытаний при максимальной нагрузке зафиксирован минимальный износ деталей и механизмов цилиндропоршневой группы и даже после 350 часов работы.

Сегодня ассортимент «Газпромнефти - СМ» включает более тысячи наименований высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей экономики.

Источник: «Газпромнефть - СМ»

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Фото: Стоян Васев