Автодилеры взбодрились: покупатель пошел в салоны

Обороты и спрос на персонал компаний отрасли увеличились на 24% год к году.

В апреле 2023 г. маркетинговая платформа Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru рассчитали «индекс здоровья» российского бизнеса в начале 2023 года после череды кризисных лет.

Было проанализировано более 500 тысяч компаний из микро-, малого и среднего бизнеса в 20 различных индустриях. Для расчета индекса собрали и обобщили восемь ключевых бизнес-показателей, отражающих финансовое состояние, маркетинговое продвижение и подбор кадров в российских компаниях.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Что касается автомобильного бизнеса, тут «индекс здоровья» вырос на 6 баллов по сравнению с первым кварталом 2022 года и достиг 66 баллов (при максимальных 100).

Рост оборотов компаний автомобильной отрасли увеличился на 23,4% в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года за счет увеличения стоимости автомобилей и комплектующих.

Что касается спроса на покупку автомобилей, докризисный показателя пока достичь не удалось. По итогам I квартала 2023 года число обращений к автодилерам сократилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Но позитивный тренд наметился: после ухода многих игроков авторитейлеры начали создавать новые логистические цепочки. Положительная динамика индекса показывает, что увеличение доли китайских автомобилей, а также ввоз авто по параллельному импорту уже дают эффект – в новых условиях рынок начал развиваться, отмечают аналитики.

Это подтверждается и ростом открытых вакансий в I квартале 2023 года (год к году). Спрос на специалистов в автоиндустрии вырос на 24% год к году, динамика изменения зарплат за этот же период также оказалась положительной в бизнесе любого масштаба: в микробизнесе среднемедианная зарплата выросла на 7% (до 63 900 рублей), в малом бизнесе – на 17% (до 60 100 рублей), а в среднем – на 16% (до 58 400 рублей).

Справка

Категории: микробизнес – до 15 сотрудников и доход до 120 млн рублей в год; малый бизнес – до 100 сотрудников и доход до 800 млн рублей в год; средний бизнес – до 250 сотрудников и доход до 2 млрд рублей.

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Источник: Calltouch

Фото: depositphotos.com