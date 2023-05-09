Автовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носках
Google Street View (с англ. — «Просмотр улиц») — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая просматривать панорамные виды улиц многих городов мира.
Снимают для Google Street View в автоматическом режиме специально оборудованные автомобили, которые легко узнать по специальному окрасу. Для некоторых людей попасть «в картинку» признак необычайного везения, но этот автовладелец решил не дожидаться «счастья», а подтолкнуть его.
Камера наблюдения на подъездной дорожке его дома зафиксировала машину Google Street View, которая ехала по его улице. Он случайно это заметил и поскольку знал, что его улица заканчивается тупиком, сообразил, что скоро машина с видеокамерой поедет назад.
Он не растерялся, побежал к своей машине и запрыгнул на нее. Ну а поскольку времени было не так много, обуться он не успел. Поэтому войдет теперь в историю… в носках! Ну если, конечно, вообще попал в кадр.
«Мне нужно увидеть это на картах. Скиньте адрес», - прокомментировал это видео пользователь Eternal Being33.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео Youtube
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