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Автовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носкахАвтовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носках
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Автовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носках

Хорошо хоть, носки оказались не дырявые!

За РулемБабуин слишком заинтересовался автомобилем

Google Street View (с англ. — «Просмотр улиц») — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая просматривать панорамные виды улиц многих городов мира.

Снимают для Google Street View в автоматическом режиме специально оборудованные автомобили, которые легко узнать по специальному окрасу. Для некоторых людей попасть «в картинку» признак необычайного везения, но этот автовладелец решил не дожидаться «счастья», а подтолкнуть его.

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Камера наблюдения на подъездной дорожке его дома зафиксировала машину Google Street View, которая ехала по его улице. Он случайно это заметил и поскольку знал, что его улица заканчивается тупиком, сообразил, что скоро машина с видеокамерой поедет назад.

Он не растерялся, побежал к своей машине и запрыгнул на нее. Ну а поскольку времени было не так много, обуться он не успел. Поэтому войдет теперь в историю… в носках! Ну если, конечно, вообще попал в кадр.

«Мне нужно увидеть это на картах. Скиньте адрес», - прокомментировал это видео пользователь Eternal Being33.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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Видео: https://www.youtube.com/watch?v=-6jYh7hJHFI

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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