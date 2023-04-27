Сколько будет стоить Lada X-Сross 5: прогноз продавцов
Среднеразмерный кроссовер Lada X-Сross 5 — перелицованная версия китайского FAW Bestune T77. Производство новинки наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне 2023 года.
Кроссовер, вероятно, будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, предположила коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова. В этом случае удастся успешно запустить новый автомобиль в линейке Лады.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Развести этот автомобиль с китайским аналогом можно за счет преимуществ локальной сборки, а также комплектации.
Цена Lada X-Cross 5 должна быть существенно ниже аналога хотя бы для того, чтобы стимулировать продажи автомобиля в рамках программ господдержки, считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.
Сейчас цена Bestune T77 в самой простой комплектации Luxury MT составляет 2 169 000 рублей.
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Источник: «АВТОСТАТ»
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