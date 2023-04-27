Топ-10 кроссоверов и внедорожников. Угадаете тройку лидеров?

Сюрприза, в общем, нет — нечто подобное мы уже видели. Но привыкнуть к этому по-прежнему сложно.

Наиболее продаваемые кроссоверы и внедорожники 1 квартала 2023 года – такова новая инфографика от аналитического агентства «Автостат». Рейтинг по-прежнему возглавляет переживающая ренессанс Lada Niva Travel: продажи модели выросли на 69%, если сравнивать с 1 кварталом 2022-го.

Но довольно близко подобрался Haval Jolion, у которого динамика роста продаж еще выше.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Практически те же результаты (и по количеству, и по динамике) – у второй Нивы, Lada Niva Legend.

Кстати, рост продаж по сравнению с прошлым годом показывают все участники топ-10. Показательно и то, что все прочие модели в списке китайские, а три из них: Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max – являются новичками рынка РФ.

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Источник: Автостат

Фото: Haval, Автостат