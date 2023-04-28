Удивительное рядом: уход Continental из РФ должны одобрить в США

Американские власти пристально следят за сделками, которые могут касаться оборонного сектора.

О том, что российские власти разрешили Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital, известно давно. Как и то, что сумма сделки может составить 7–10 млрд рублей.

Но Continental с рынка пока не ушел, поскольку ждет одобрения у американского регулятора экспортного контроля. Регулятором в данном случае выступает Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Continental не стали комментировать эту информацию, лишь сказав, что компания рассматривает различные стратегии расставания со своими российскими активами, в том числе и контролируемый выход с рынка. А пока работает в России в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме.

Известно, что BIS выдает лицензии на транзакции, касающиеся товаров, подлежащих экспортному контролю, а также те, которые могут быть проведены в интересах Правительства РФ или Белоруссии или оборонного сектора.

К BIS компании обращаются, если продается оборудование или технология, в том числе в отношении сделок внутри третьего государства.

Обычно согласование BIS получают при оформлении сделок в авиакосмической отрасли, машиностроении, производстве полупроводников.

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Источник: «Коммерсант»