#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Пожалуйста, выйдите из машины»: когда папа немножко актер (видео)«Пожалуйста, выйдите из машины»: когда папа немножко актер (видео)
Детские площадки, аниматоры, аквапарки? Все это...
Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)
Если дорогу замело снегом, придется звать на...
Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.Роли исполняли: 10 загадочных автомобилей советского кино
Во многих фильмах СССР помимо массовых...

Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)

Если дорогу замело снегом, придется звать на помощь «старшего брата»...

За РулемЗалипательно: автодом будущего, нарисованный в 1905 году

Лето в Якутии длится всего пару месяцев, а снега лежат до мая. Поэтому перемещение на обычных легковых автомобилях вне населенных пунктов затруднено – зачастую их связывают весьма условные «направления», преодолеть которые можно только на полноприводном грузовике.

А что, если надо перевезти машину из одного поселения в другое? Конечно, местные придумали способ.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Логично использовать для этих целей ГАЗ-66 или ЗИЛ-131, если таковой имеется под рукой. В видео показан второй вариант, но это не бортовой грузовик. Как вы можете заметить, за кабиной высится кунг. Можно ли на таком перевезти легковой автомобиль?

Можно, говорят местные перевозчики. Такие грузовики в Якутии весьма распространены, так что и способ пользуется популярностью. Многие перевозчики даже специально усиливают крышу кунга, получая наверху своеобразную грузовую «палубу».

Источник: Главная Дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0