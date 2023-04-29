Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)

Если дорогу замело снегом, придется звать на помощь «старшего брата»...

Лето в Якутии длится всего пару месяцев, а снега лежат до мая. Поэтому перемещение на обычных легковых автомобилях вне населенных пунктов затруднено – зачастую их связывают весьма условные «направления», преодолеть которые можно только на полноприводном грузовике.

А что, если надо перевезти машину из одного поселения в другое? Конечно, местные придумали способ.

Логично использовать для этих целей ГАЗ-66 или ЗИЛ-131, если таковой имеется под рукой. В видео показан второй вариант, но это не бортовой грузовик. Как вы можете заметить, за кабиной высится кунг. Можно ли на таком перевезти легковой автомобиль?

Можно, говорят местные перевозчики. Такие грузовики в Якутии весьма распространены, так что и способ пользуется популярностью. Многие перевозчики даже специально усиливают крышу кунга, получая наверху своеобразную грузовую «палубу».

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Источник: Главная Дорога

Фото: скриншот видео VK