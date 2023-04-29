«Пожалуйста, выйдите из машины»: когда папа немножко актер (видео)

Детские площадки, аниматоры, аквапарки? Все это не столь интересно, как оригинальная ролевая игра от родного отца.

Если у вас есть маленькие дети, это видео, снятое американской семьей, может стать для вас отличным лайфхаком. Ищете способ развлечь ребенка? Для начала посадите его за руль – конечно же, с заглушенным двигателем, вынутым ключом и включенной передачей или «паркингом» в коробке.

Окно водительской двери должно быть открыто. Подойдите к этому окну, покажите ваше удостоверение специального агента и с невозмутимым видом произнесите: «Привет, я агент Сандерс под прикрытием...»

Дальнейшее описание игры вы найдете в приложенной видеоинструкции. В процессе не забывайте выкрикивать «Остановите машину», «Алло, мы его обнаружили» и различные секретные коды, которые якобы о чем-то говорят.

Успех гарантирован: и ребенка развлечете, и снимающую процесс жену рассмешите, и разомнетесь как следует. Следующий поход в спортзал можете со спокойной совестью пропустить.

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Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK