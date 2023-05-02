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Топ-10 машин-«трехлеток»

Продажи таких автомобилей в России выросли на 36,9%.

За РулемАвтодилеры взбодрились: покупатель пошел в салоны

Продажи «трехлеток» в январе-марте 2023 года выросли на 36,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито Авто, проанализировав динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в первом квартале 2023 года.

Самыми востребованными моделями в сегменте стали (доля продаж; средняя цена):

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • Lada Granta (4,8%; 729 000 рублей)
  • Lada Vesta (3,6%; 1 070 000 рублей)
  • Toyota Camry (2,9%; 3 050 000 рублей)
  • Hyundai Solaris (2,8%; 1 449 000 рублей)
  • Kia K5 (2,2%; 2 478 000 рублей)
  • Kia Rio (2%; 1 471 000 рублей)
  • Volkswagen Polo (2%; 1 400 000 рублей)
  • Hyundai Tucson (1,9%; 2 950 000 рублей)
  • Kia Sportage (1,6%; 2 800 000 рублей)
  • Hyundai Creta (1,6%; 1 850 000 рублей).

В нынешнее время многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили как альтернативу новым из салона. Как правило, «трехлетки» обладают современными характеристиками, часто такие авто имеют небольшой пробег, да и гарантия на некоторые еще не закончилась. Эти факторы способствует росту продаж автомобилей в возрасте до трех лет, отмечают эксперты.

Фото: deposiphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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