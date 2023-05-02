Топ-10 машин-«трехлеток»
Продажи «трехлеток» в январе-марте 2023 года выросли на 36,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито Авто, проанализировав динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в первом квартале 2023 года.
Самыми востребованными моделями в сегменте стали (доля продаж; средняя цена):
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
- Lada Granta (4,8%; 729 000 рублей)
- Lada Vesta (3,6%; 1 070 000 рублей)
- Toyota Camry (2,9%; 3 050 000 рублей)
- Hyundai Solaris (2,8%; 1 449 000 рублей)
- Kia K5 (2,2%; 2 478 000 рублей)
- Kia Rio (2%; 1 471 000 рублей)
- Volkswagen Polo (2%; 1 400 000 рублей)
- Hyundai Tucson (1,9%; 2 950 000 рублей)
- Kia Sportage (1,6%; 2 800 000 рублей)
- Hyundai Creta (1,6%; 1 850 000 рублей).
В нынешнее время многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили как альтернативу новым из салона. Как правило, «трехлетки» обладают современными характеристиками, часто такие авто имеют небольшой пробег, да и гарантия на некоторые еще не закончилась. Эти факторы способствует росту продаж автомобилей в возрасте до трех лет, отмечают эксперты.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: deposiphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен