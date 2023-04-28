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Что лучше: новый китайский Москвич или новая...

Нравится ли людям Lada X-Cross 5? Любопытные ответы

Что лучше: новый китайский Москвич или новая китайская Лада?

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Кроссовер Lada X-Cross 5, суть китайский FAW Bestune T77 с вазовской эмблемой, начнут собирать крупноузловым методом на бывшем заводе Nissan в Петербурге в июне – таков ориентировочный срок.

И хотя оригинальных Bestune T77 за прошлый год в РФ продали около 2 тысяч экземпляров, машина эта для россиян по большей части незнакомая. И все же мы решили спросить подписчиков «За рулем» в Viber, как они в целом относятся к такой новинке.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сравнений Москвы с Санкт-Петербургом не избежать и тут: самая малочисленная группа (3%) ответила, что новый китайский Москвич лучше, чем новая китайская Lada из Северной столицы.

«За рулем» в Viber — подписаться!

Чуть более крупная группа (5%) считает, что X-Cross 5 все же получше, чем Москвич 3. А еще 9% нашей аудитории такая Лада понравилась безоговорочно, с первого взгляда!

Есть у руководства АВТОВАЗа и повод для пессимизма: 14% опрошенных ответили: «мне не понравилось». Впрочем, 69% респондентов логично указали, что выводы делать рано – информации слишком мало.

Куда качнется маятник потребительского мнения после того, как информации станет достаточно? Посмотрим!

За Рулем
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За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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