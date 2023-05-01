Сможет ли ЗИЛ-157 выбраться отсюда после зимней спячки? Смотрим!

Слежавшиеся сугробы полностью закрывают колеса и, кажется, крепко удерживают грузовик в плену.

Весна шагает по огромной стране семимильными шагами, но где-то уже цветут сады, а где-то первые робкие капели только начинают свою едва слышимую песню. В таком краю и снят ролик, который мы предлагаем вашему вниманию.

В центре событий - полноприводный трехосник ЗИЛ-157, знаменитый советский грузовик. Зима была многоснежной, и все эти долгие месяцы он стоял под окнами дома. Судя по всему, бортовой кузов был закрыт тентом, а кабину уже очистили от снега. Кроме того, мотор удалось завести.

Мы начинаем наблюдать за «ветераном» в тот момент, когда водитель включает передачу. Проблема в том, что слежавшиеся сугробы полностью закрывают колеса и, кажется, крепко удерживают грузовик в плену. Впрочем, проблема ли?

ЗИЛ-157 выпускался с 1958 по 1994 для сельского хозяйства и армии. Благодаря выдающимся качествам, оставался в производстве и после появления более совершенных моделей. Бензиновый 6-цилиндровый развивает 109 л.с. и 343 Нм; привод - полный. Из специфичных черт - очень тяжелый руль ввиду отсутствия усилителя и огромный расход топлива: 60 л/100 км «по паспорту».

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Дорожные Войны