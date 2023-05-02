Самосвал слетел с дороги: вытащит ли его Кировец? (видео)
В Казахстане на размытой проселочной дороге в опасную ситуацию угодил водитель тягача МАЗ с полуприцепом-самосвалом. Вероятно, попытавшись встать на обочине, водитель не учел состояние покрытия и допустил сползание полуприцепа в кювет.
Ситуация угрожала опрокидыванием многотонной громады. На счастье, к месту происшествия вскоре подоспел трактор Кировец.
Зацепив тягач стальным тросом, тракторист в несколько приемов поставил грузовик на дорогу. В комментариях под видео некоторые пользователи восхищаются мощью трактора и хвалят тракториста. Однако находятся и критики.
Многие ругают оператора, подошедшего слишком близко к натянутому металлическому тросу. Некоторые находят действия тракториста опасными и нелепыми - мол, достаточно было подцепить полуприцеп за корму... А кто-то, вторя им, недоумевает, почему грузовик поставили на дорогу в направлении, противоположном изначальному.
Но резюмировать, наверное, стоит традиционно: все хорошо, что хорошо кончается!
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Видео: Главная дорога
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