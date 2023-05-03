Как скрыться с места ДТП самым нелепым образом (видео)

Когда он понесет наказание? Это лишь вопрос времени, причем довольно-таки небольшого.

Некоторые жители Санкт-Петербурга начали отмечать майские праздники еще до наступления оных. 30 апреля нетрезвый автомобилист совершил ДТП в Северной столице на территории ЖК «Шуваловский».

Последствия происшествия оказались запечатлены на видео, снятое местным жителем из окна дома. Hyundai с развороченным передком удаляется, виляя из стороны в сторону и рискуя задеть другие машины.

Голос за кадром говорит, что только что эта машина протаранила стоящий на парковке кроссовер.

Также с места происшествия остались фотографии, и по ним становится очевидно, что нарушителя скоро найдут. Да, черному Mercedes-Benz ML изрядно досталось, но у его помятого задка валяется... фрагмент бампера «обидчика».

И это именно тот фрагмент бампера, на котором закреплен госномер!

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Источник: Главная дорога.