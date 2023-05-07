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Самодельный 12-роторный мотор Ванкеля — настоящее сумасшествие

Он может вращаться до 10 000 об/мин и может развивать крутящий момент до 1085 Нм при 2000 об/мин.

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Если вам нравится двигатель Ванкеля, то познакомьтесь с Робом Дамом. Этот человек просто обожает ротор, до такой степени, что как-то раз он построил 4-роторный двигатель Ванкеля и впихнул его в (как вы уже догадались) Mazda RX-7.

В этот раз Роб Дам получил нечто еще более безумное – 12-роторный двигатель Ванкеля. Этот мотор ему подарил Тайсон Гарвин.

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Двигатель объемом 15,7 литра по размерам сопоставим с мотором Chevy V8. Но его старались сделать как можно компактнее. В частности, благодаря Y-образной конфигурации силовой установки, состоящей из четырех блоков по три ротора в каждом.

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Немного истории этого двигателя. Гарвин очень любит скоростные катера. По его словам, идея сделать из этого монстра силовую установку для катера родилась, когда ему надоели громоздкие блоки Chevy V8, которые то и дело ломались.

Гарвин сказал, что его мотор развивать до 10 000 оборотов в минуту, имеет крутящий момент в 1085 Нм и мощность 1400 лошадиных сил. Теперь вопрос: что будет делать с этим монстром Роб Дам?

А вот как звучит этот двигатель:

  • Новая Hyundai Sonata – первое видео в движении.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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