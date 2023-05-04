Где россияне лучше всего обеспечены машинами? Спойлер: это не Москва!
В федеральных округах и ряде регионов показатель автомобилизации заметно отличается от среднего. Самая высокая обеспеченность машинами – в Уральском ФО, 333 авто на тысячу человек. Второе место – у СЗО, 332 машины. Третью ступень занял Дальний Восток, 327 машин.
Далее следуют Южный ФО (323 шт.), Центральный ФО (321 шт.) и Приволжский ФО (318 шт.). В Сибири и на Северном Кавказе обеспеченность автомобилями ниже, чем в целом по России (312 и 226 шт. соответственно).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
А в разбивке по регионам лидирует… Карелия: на 1000 жителей приходится 443 автомобиля! Высокую обеспеченность автотранспортом имеют также Псковская (401 шт.), Мурманская (386 шт.) и Курганская (380 шт.) области, а низкую – Дагестан, Чечня, Ингушетия и Чукотка (менее 200 шт.).
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Источник: Автостат
Фото: depositphotos.com, «Автостат»
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