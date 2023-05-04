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Рецепт вечного антикора — знали о таком? (видео)

Нужно в равных пропорциях смешать полимерно-битумную мастику и… пушечное сало! Все просто – смотрим инструкцию.

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Как вы делаете антикоррозийную обработку кузова своего автомобиля? Рискнем предположить, что записываетесь на соответствующую процедуру в сервис. Но некоторые решаются провести эту процедуру самостоятельно, а единицы даже подходят к процессу оригинально.

В последние дни в тематических пабликах вирусится интересная видеоинструкция: блогер рассказывает о том, как справиться с нанесением антикора своими силами.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В качестве примера взята колесная арка автомобиля, слегка тронутая ржавчиной. После механического ее удаления, обработки преобразователем, очистки и обезжиривания приходит время самого интересного этапа.

Сначала мастер наносит листовую шумоизоляцию – мол, почему бы дополнительно не «зашумовать» арки, раз уж до них добрался… А затем рассказывает оригинальный рецепт антикора!

Состав: 50% полимерно-битумной мастики и 50%... пушечного сала! Оба компонента разогреваются на электроплитке, смешиваются, вновь разогреваются… И наносятся на арку с помощью пульверизатора. Утверждается, что покрытие получается очень надежным и долговечным.

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Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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