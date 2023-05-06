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Но на самом деле это не так.

Нелепое ДТП: когда максимально неудачно выбрал момент для поворота (видео)

Т-образный перекресток, вам нужно повернуть налево, соблюдая правила приоритета. Казалось бы, ничего сложного!

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Однако такие ситуации возникают и будут продолжать возникать. Появившееся недавно в Сети видео может служить наглядным свидетельством того, как в подобных случаях не нужно поступать.

Водитель серого Ларгуса даже начал с нелепости: подъехав к перекрестку, он выкатился на полосу, по которой шел транспорт. И встал! Водитель ГАЗели заметил этот странный маневр и затормозил – мол, раз уж «обозначился», проезжай.

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И он проехал. Но его внимание в этот момент было настолько сконцентрировано на ГАЗели, что заметить приближающуюся с другой стороны вазовскую «семерку» водитель Ларгуса не смог. А явно способствовала этому глухая тонировка стекол передних дверей!

В результате «семерка», ударившись с Ларгусом, буквально развернула его в ГАЗель. Передок машины виновника оказался равномерно «отрихтован» с двух сторон. Да и двух невольных соучастников этого шоу помяло изрядно. К счастью, эпизод произошел на совсем небольших скоростях.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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