Дерзкий угон Lamborghini с парковки попал на видео

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С крытой парковки в Москве злоумышленник с помощью эвакуатора похитил Lamborghini Murcielago. Он предъявил охраннику стоянки ложное свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего погрузил спорткар на эвакуатор и уехал. Автомобиль, к слову, не новый, но все равно его стоимость оценивается примерно в 12 млн рублей.

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На что рассчитывал угонщик – не понятно: учитывая количество камер в столице полицейским не составило труда проследить весь его путь. Уже через несколько часов иномарка была найдена в Московской области, а причастный к преступлению 28-летний приезжий задержан.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Источник: ГУ МВД России по г. Москве

Фото: скриншот видео VK

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