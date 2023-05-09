Пожары на Урале: видео, подробности, последствия

Масштабные природные пожары вспыхнули сразу в трех регионах Урала.

Сразу в нескольких округах Курганской области и в окрестностях самого Кургана днем 7 мая и в ночь на 8 мая было зафиксировано несколько сильнейших пожаров. Также пожарами было охвачено девять районов Тюменской области - региональные СМИ сообщали об одном погибшем и двух пострадавших в борьбе с огнем.

В областях были объявлены режимы ЧС и эвакуированы в пункты временного размещения (ПВР) целые поселки. Видимость на дорогах в эти дни была снижена, трассы перекрывались. Ужасающие кадры с трассы Екатеринбург — Курган были опубликованы в соцсетях.

Регионы задействовали более двух тысяч спасателей, на борьбу с огнем вышла и наземная, и воздушная техника. Утром 8 мая появились новые сообщения из Свердловской области: там площадь горения выросла до 54 гектаров. К тому моменту в Курганской области в результате пожаров погибло уже шестеро и пострадало 14 человек. Но при этом из 13 очагов возгорания девять удалось локализовать.

Днем 9 мая в Курганской области все еще фиксировались природные пожары. Однако СМИ сообщают, что угроза населенным пунктам была снята еще накануне, 8 мая, а пожарные дотушивают отдельные очаги.

Число жертв в Курганской области выросло до 19 человек еще 13 получили травмы разной степени тяжести. Множество построек сгорело вместе со скотом и домашними животными; СНТ «Мир» выгорело дотла на 80%.

Власти Курганской области начали выплаты пострадавшим, находящимся в ПВР, и в ближайшее время планируют организовать выплаты по утрате имущества. На территории всего региона продолжает действовать режим ЧС. По прогнозам синоптиков, 11 мая есть небольшая вероятность осадков.

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Источник: n4k.ru, chel.aif.ru

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