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В Севастополе перевернулась маршрутка с 15 пассажирамиВ Севастополе перевернулась маршрутка с 15 пассажирами
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В Севастополе перевернулась маршрутка с 15 пассажирами

Майские праздники в городе были омрачены серьезным ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

За РулемПроехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

5 мая около 18:30 в районе дома 18а по улице Брестской 36-летний водитель автомобиля Mazda крайне неудачно выполнил маневр перестроения.

Как поясняет источник, водитель не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes-Benz.

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автобус под управлением 55-летнего водителя был в тот момент на маршруте, в салоне находились люди. От удара маршрутка выехала за пределы проезжей части, наехала на дерево и перевернулась.

В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, двое из них – дети. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и бригады скорой помощи. К настоящему моменту жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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За РулемИннокентий Кишкурно
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