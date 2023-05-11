В Севастополе перевернулась маршрутка с 15 пассажирами
5 мая около 18:30 в районе дома 18а по улице Брестской 36-летний водитель автомобиля Mazda крайне неудачно выполнил маневр перестроения.
Как поясняет источник, водитель не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes-Benz.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Автобус под управлением 55-летнего водителя был в тот момент на маршруте, в салоне находились люди. От удара маршрутка выехала за пределы проезжей части, наехала на дерево и перевернулась.
В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, двое из них – дети. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и бригады скорой помощи. К настоящему моменту жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
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Источник: МВД Медиа
Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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