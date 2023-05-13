Смотрите, эту дорогу буквально смыло паводком (видео)

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Причина тому – дороги, приходящие в результате таяния снегов в ужасающее состояние.

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Очередное тревожное известие поступило из Якутии. Недалеко от села Орто-Сурт талые воды размыли асфальт федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

Отметим, что «Вилюй» является незаконченной трассой, и уже многие годы она строится с переменным успехом. Многие участки до сих пор остаются гравийными, а некоторые — обычными якутскими зимниками, в окрестностях которых тонут даже КАМАЗы.

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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