Смотрите, эту дорогу буквально смыло паводком (видео)
И ведь это федеральная трасса. Строящаяся трасса в Якутии.
Скорая, которая не может проехать к больному ребенку, или целое село, полностью отрезанное от цивилизации, – подобные истории в весенние месяцы часто мелькают в лентах новостей.
Причина тому – дороги, приходящие в результате таяния снегов в ужасающее состояние.
Очередное тревожное известие поступило из Якутии. Недалеко от села Орто-Сурт талые воды размыли асфальт федеральной автодороги А-331 «Вилюй».
Отметим, что «Вилюй» является незаконченной трассой, и уже многие годы она строится с переменным успехом. Многие участки до сих пор остаются гравийными, а некоторые — обычными якутскими зимниками, в окрестностях которых тонут даже КАМАЗы.
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Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
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