Как испытывали машины в СССР? На гонках! (видео)

На дворе стоял 1975 год, а на ВАЗе уже активно использовали автоспорт для повышения надежности серийных автомобилей...

Сегодня эта схема если и работает, то с большими оговорками (по крайней мере, далеко не во всех гоночных классах), а тогда…Перед нами - Бюро форсированных испытаний автомобилей (БФИА) на ВАЗе и легендарные личности: Лукьянов, Пистунович, Богатырев, семейная чета Козырчиковых...

Невероятно «ламповый» документальный фильм «Впереди – крутой поворот» возвращает нас в ту неповторимую атмосферу, когда люди по-настоящему горели своим делом, имели чистую совесть и умели грамотно излагать мысли.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Источник сообщает, что ранее этот фильм никогда не публиковался в Сети. Он прошел реставрацию и теперь выложен для просмотра.

Работа БФИА, ралли «Таллин» в феврале 1975 года и этап Кубка социалистических стран на залитом дождем Минском кольце в июне того же года... Смотрим!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: скриншот видео VK