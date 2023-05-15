Как испытывали машины в СССР? На гонках! (видео)

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Источник сообщает, что ранее этот фильм никогда не публиковался в Сети. Он прошел реставрацию и теперь выложен для просмотра.

Работа БФИА, ралли «Таллин» в феврале 1975 года и этап Кубка социалистических стран на залитом дождем Минском кольце в июне того же года... Смотрим!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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