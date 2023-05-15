Как испытывали машины в СССР? На гонках! (видео)
Сегодня эта схема если и работает, то с большими оговорками (по крайней мере, далеко не во всех гоночных классах), а тогда…Перед нами - Бюро форсированных испытаний автомобилей (БФИА) на ВАЗе и легендарные личности: Лукьянов, Пистунович, Богатырев, семейная чета Козырчиковых...
Невероятно «ламповый» документальный фильм «Впереди – крутой поворот» возвращает нас в ту неповторимую атмосферу, когда люди по-настоящему горели своим делом, имели чистую совесть и умели грамотно излагать мысли.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Источник сообщает, что ранее этот фильм никогда не публиковался в Сети. Он прошел реставрацию и теперь выложен для просмотра.
Работа БФИА, ралли «Таллин» в феврале 1975 года и этап Кубка социалистических стран на залитом дождем Минском кольце в июне того же года... Смотрим!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Lada Niva Documentary
Фото: скриншот видео VK
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