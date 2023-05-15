Дальнобойщик спас водителя легковушки от смерти (видео)

Как часто мы видим такую ситуацию на трассе прямо перед своим автомобилем...

Как часто мы сами совершаем довольно рискованные обгоны, успевая завершить маневр в последний момент. И как часто в Сети встречаются ролики о том, как кто-то не успел.

К счастью, сегодня нас ждет совсем другое видео, хотя все условия, сложившиеся 8 мая на трассе Тюмень — Ишим, тут совпадают с тем, что описано выше.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дерзкий Mercedes, игнорируя разметку, идет на затяжной обгон, и, не уходя со встречной, обходит заодно и фуру. Пристроившийся за ней кроссовер решает повторить маневр, но поздно!..

По встречной идет машина! Более того, начинается правый вираж, а это значит, что водитель кроссовера точно не видел встречную помеху и совершил заведомо необдуманный шаг…

Хорошо, что мир не без добрых и умных водителей, умеющих читать дорожную обстановку за себя и за того парня. Благодаря чему «тот парень» и остается жив.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK