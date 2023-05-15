Дальнобойщик спас водителя легковушки от смерти (видео)
Как часто мы сами совершаем довольно рискованные обгоны, успевая завершить маневр в последний момент. И как часто в Сети встречаются ролики о том, как кто-то не успел.
К счастью, сегодня нас ждет совсем другое видео, хотя все условия, сложившиеся 8 мая на трассе Тюмень — Ишим, тут совпадают с тем, что описано выше.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Дерзкий Mercedes, игнорируя разметку, идет на затяжной обгон, и, не уходя со встречной, обходит заодно и фуру. Пристроившийся за ней кроссовер решает повторить маневр, но поздно!..
По встречной идет машина! Более того, начинается правый вираж, а это значит, что водитель кроссовера точно не видел встречную помеху и совершил заведомо необдуманный шаг…
Хорошо, что мир не без добрых и умных водителей, умеющих читать дорожную обстановку за себя и за того парня. Благодаря чему «тот парень» и остается жив.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен