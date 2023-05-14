Увидел маршрутку и решил ее угнать: странный случай в Удмуртии

Незамеченной маршрутка без номеров не осталась, несмотря на ночное время.

Необычный инцидент с угоном транспорта произошел недавно в в Ленинском районе Ижевска. Как выяснится позже, 19-летний парень, находящийся в «приподнятом настроении», шел мимо стоянки и увидел микроавтобус, принадлежащей транспортной компании.

Далее он обнаружил, что водительская дверь не заперта, а ключ находится в салоне. Дерзкая мысль пришла молодому человеку в голову и, к сожалению, так там и осталась. Он снял с маршрутки госномера, завел машину и рванул с места.

Конечно, незамеченной маршрутка без номеров не осталась, несмотря на ночное время. Инспекторы ДПС, патрулировавшие территорию Ленинского районе, попытались остановить подозрительный транспорт.

Уходить от закона у любителя острых ощущений и быстрых погонь получилось совсем недолго. Один эпипаж сел нарушителю на хвост, а второй организовал перекрытие движения и спокойно дожидался беглеца.

Как итог - титр «Потрачено», протоколы по статьям 12.2, 12.3, 12.8 и 12.25 КоАП РФ, а также уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное транспортное средство возвращено владельцу. Похищенная маршрутка возвращена владельцу.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: МВД МЕДИА