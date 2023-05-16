#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
В автосалонах закончились Lada Largus, но кое-что осталосьВ автосалонах закончились Lada Largus, но кое-что осталось
Все ждут возобновления выпуска модели.
Geely сделал невероятное – новый Galaxy LightGeely сделал невероятное – новый Galaxy Light
Коэффициент аэродинамического сопротивления...
Новый российский автомобиль покажут на форуме «Армия-2023»Новый российский автомобиль покажут на форуме «Армия-2023»
Машина полностью импортозамещенная – собирается...

Вот почему нельзя буксовать на сухой траве! (видео)

Если уж учиться на ошибках, то лучше на чужих… Посмотрите это видео, прежде чем ехать в летнее поле за красивыми фото!

За РулемБольшой тест кроссоверов: на чем экономят китайцы

В Подмосковье произошел случай, наглядно показывающий, как опасна может быть сухая трава для автомобиля. Важно понимать, что речь тут не только о прошлогодней траве, но и о свежей, высушенной ярким солнцем. Совсем скоро такой будет очень много на большей части территории России.

Инцидент запечатлел на видео водитель грузовика, который безуспешно попытался помочь. Дело в том, что владелец Audi Q3 заехал на поле и, несмотря на то что машина полноприводная, застрял.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер, подаривший владельцу обманчивое ощущение внедорожности, безнадежно забуксовал. Водитель предпринимал все новые попытки выбраться, не подозревая о подкрадывающейся опасности.

Детали выхлопной системы: резонатор, глушитель, трубы, каталитический нейтрализатор – разогрелись настолько, что подожгли траву. Совсем скоро вспыхнул и сам автомобиль. И тот факт, что машину пытались оттащить подальше от огня, уже не помешал ей беспрепятственно сгореть до остова.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0