Если уж учиться на ошибках, то лучше на чужих… Посмотрите это видео, прежде чем ехать в летнее поле за красивыми фото!

В Подмосковье произошел случай, наглядно показывающий, как опасна может быть сухая трава для автомобиля. Важно понимать, что речь тут не только о прошлогодней траве, но и о свежей, высушенной ярким солнцем. Совсем скоро такой будет очень много на большей части территории России.

Инцидент запечатлел на видео водитель грузовика, который безуспешно попытался помочь. Дело в том, что владелец Audi Q3 заехал на поле и, несмотря на то что машина полноприводная, застрял.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер, подаривший владельцу обманчивое ощущение внедорожности, безнадежно забуксовал. Водитель предпринимал все новые попытки выбраться, не подозревая о подкрадывающейся опасности.

Детали выхлопной системы: резонатор, глушитель, трубы, каталитический нейтрализатор – разогрелись настолько, что подожгли траву. Совсем скоро вспыхнул и сам автомобиль. И тот факт, что машину пытались оттащить подальше от огня, уже не помешал ей беспрепятственно сгореть до остова.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK