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Вместо вымытой машины водитель обнаружила лишь обломки от нее

Сотрудник просто взял авто покататься.

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Жительница Екатеринбурга оставила свой Ford Fiesta на химчистку на ночь, рассчитывая утром забрать обновленную машину. Но там, где она ее оставила, авто не обнаружилось... Директор заведения дал ей адрес, где она якобы может забрать свой автомобиль.

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Только представьте удивление женщины, когда по указанном адресу она обнаружила вдребезги разбитое и разграбленное авто, валяющееся в кювете.

Автовладелица обратилась в полицию, где выяснилось, что угнал машину сотрудник сервиса, работающий там всего три дня и официально не трудоустроенный. Владельцы автомойки ответственность нести отказались. Полиция проводит проверку.

Источник, фото: Екатеринбург онлайн

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За РулемПономарева Дарина
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