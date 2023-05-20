Сотрудница ГИБДД оформляла штрафы и сама же их оплачивала
Оксана прославилась тем, что оформляла штрафы на подложных нарушителей и сама же их оплачивала. Таким образом сотрудница намеревалась поднять себе показатели. На дорогах она останавливала одних и тех же злостных нарушителей, всего шесть человек. Она выписывала им протоколы и потом собственноручно «гасила» их.
В итоге на подозрительное поведение сотрудницы обратили внимание коллеги. В ходе проверки выяснилось, что некоторым нарушителям штрафы от Жеревчук прилетали каждый день, а один из них во время своих «нарушений» вообще находился в СИЗО.
Остановленные водители даже не подписывали протоколы, за них расписывался некий сообщник Жеревчук - по всей видимости, столь же сердобольный.
Инспектор переводила деньги за штрафы со своей собственной карты, в результате чего потратила 15 550 рублей. Однако вместо поднятых служебных показателей она получила обратный эффект: увольнение и уголовное дело за подлог и злоупотребление полномочиями.
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Источник: Baza
Фото: Unsplash, https://t.me/bazabazon
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