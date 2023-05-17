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«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель
Всего за четыре дня аферист собрал с пожилых...
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«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель

Всего за четыре дня аферист собрал с пожилых людей более 3,5 млн рублей.

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Четыре года лишения свободы получил участник преступной схемы «Мама, я попал в ДТП». Приговор вынес Московский районный суд города Чебоксары. Ранее судимый за мошенничество 24-летний местный житель признан виновным в семи эпизодах обмана.

Жертвами аферистов стали жители Чувашии в возрасте от 60 до 87 лет. Всего за четыре дня, с 25 по 28 июня прошлого года, осужденный, выступая в роли курьера, забрал у семерых пожилых граждан более 3,5 млн рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Далее он действовал по указанной ему схеме: переводил деньги на счета преступной группы, оставляя себе определенный процент.

По приговору, он будет отбывать срок в колонии общего режима, а также вернет потерпевшим все похищенные средства. К сожалению, об остальных участниках преступной схемы никакой информации нет.

Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash, МВД МЕДИА

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За РулемИннокентий Кишкурно
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