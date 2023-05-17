«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель
Четыре года лишения свободы получил участник преступной схемы «Мама, я попал в ДТП». Приговор вынес Московский районный суд города Чебоксары. Ранее судимый за мошенничество 24-летний местный житель признан виновным в семи эпизодах обмана.
Жертвами аферистов стали жители Чувашии в возрасте от 60 до 87 лет. Всего за четыре дня, с 25 по 28 июня прошлого года, осужденный, выступая в роли курьера, забрал у семерых пожилых граждан более 3,5 млн рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Далее он действовал по указанной ему схеме: переводил деньги на счета преступной группы, оставляя себе определенный процент.
По приговору, он будет отбывать срок в колонии общего режима, а также вернет потерпевшим все похищенные средства. К сожалению, об остальных участниках преступной схемы никакой информации нет.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Unsplash, МВД МЕДИА
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