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Восьмиклассник сел за руль, и его едва смогли поймать (видео)

Врубился в ограду, скатился по ступеням и попытался бежать. Мать не знает, откуда у него машина…

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На прошлой неделе в Омске поймали подростка за рулем. 11 мая полицейские заметили движущийся странными зигзагами ВАЗ-2115 и решили остановить его для проверки. «Пятнашка» не остановилась, и инспекторы начали преследование.

Как видно по этим кадрам, несовершеннолетнему «гонщику» удалось даже оторваться от машины ДПС, но потом он не справился с управлением и врубился в ограждение, сообщает источник. По видео есть ощущение, что он скатился по бетонным ступеням на прилегающую к зданию территорию.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Далее он вылез из авто и попытался убежать от преследователей, но у него не получилось.

На место задержания 16-летнего нарушителя была вызвана его мама, в присутствии которой были выписаны штрафы и проведена профилактическая беседа. Мать не знает, откуда ее чадо взяло автомобиль.

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Источник: Главная дорога

Фото: Unsplash, скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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