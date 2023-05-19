Ради забавы: в Дмитрове поймали молодых автоугонщиков

На нескольких легковушках они попали в ДТП, после чего бросили их на месте.

Опасность в лице двух молодых любителей острых ощущений грозила многим автолюбителям подмосковного Дмитрова. К счастью, автоугонщиков удалось довольно быстро остановить.

Двое парней возрастом 18 и 20 лет по вечерам развлекались тем, что подыскивали недорогие и не слишком новые машины. Они вскрывали их, ломали замки зажигания, замыкали провода и, запустив двигатель, уезжали кататься.

Когда их, наконец, поймали, они рассказали, что на нескольких легковушках они попали в ДТП, после чего бросили их на месте. Судя по фото, чужую технику ребята не щадили.

В общей сложности им удалось угнать 7 автомобилей, а ущерб от их действий составил более 700 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK